CNCO vuelve a revolucionar las redes con un misterioso cambio

CNCO, la exitosa boy band que nació en Miami en el año 2015, sigue causando expectación con cada publicación que hacen en sus redes. El grupo, que acumula casi cuatro millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, acaba de cambiar su foto de perfil por un fondo oscuro. Un cambio que ha desatado numerosas especulaciones entre sus fans. Todos se preguntan a qué se debe esta transformación. Sin ir más lejos, el hastag CNCO NEW ERA IS COMING ya se ha hecho viral en Twitter.

“CNCO NEW ERA IS COMING Si antes estaba pegada al celular, ahora voy a estarlo 24/7 pic.twitter.com/PR8CnQRbfx “

La banda latina ha alterado a sus seguidores que ahora mismo se preguntan si el cambio se debe a un próximo anuncio, a la publicación de un nuevo trabajo o a un cambio radical de registro. ¿Qué nos quieren comunicar los chicos? En stories han publicado una imagen de cada uno de ellos de cintura para abajo. ¿Se avecina un nuevo look o por qué nos ocultan su rostro? Además, en cada una de sus cuentas personales también han cambiado la foto de perfil por un fondo negro. ¡El hype está servido!

“ME ESTÁ DANDO COMO UN ALGO QUE NO SE QUE



CNCO NEW ERA IS COMING@CNCOmusic pic.twitter.com/HWMe67fDlr“