Eva B desvela los detalles de 'Cero', su primer disco

Eva B fue finalista de OT 2020 y desde que salió de la Academia, la intérprete de temas como "Dumb" o "América" no ha dejado de ver cómo sus canciones seguían sumando reproducciones en plataformas como YouTube. Tras un año repleto de cambios y retos, Eva regresa con Cero, un primer álbum del que confiesa sentirse orgullosa tras haberlo creado poco a poco tras salir del programa. ¿Qué retos tiene por delante a corto y medio plazo? ¿Hay algún tema que descartase del álbum? ¿Qué le diría a su "yo" del pasado? Así nos lo contó durante su entrevista en Playz.

¿Qué concepto tiene este álbum? ¿Lo tuviste claro desde el principio?

Eva B: La verdad es que ha ido surgiendo poquísimo a poquísimo desde que salí de la Academia e intenté empezar a componer. Entonces fue formándose la bolita y al final se consiguió hacer. El nombre del disco siempre he querido que fuese Cero. Se me ocurrió todo a raíz de hacer la canción "Cero", que la hice casi al principio. Fue de las primeras, aunque no la primera, pero en ese momento dije: "todo va a llamarse cero". Por eso quise que el disco iniciase con esa canción.

¿Por qué ‘Cero’?

Eva B: La palabra "cero" es porque mi padre hacía canciones allá por los 80 o así, cuando tenía más o menos mi edad. Él hizo canciones que numeraba, porque no las quería poner nombres. Entonces una vez encontré el mini disk de la canción número cero, se lo enseñé y la escuchamos los dos tumbados en la cama, mirando hacia arriba. Cuando sonó el tema lloramos los dos, porque fue como súper emotiva y emocionante. Desde ese momento le cogí mucho cariño a esa palabra, cobró un significado muy muy grande y a raíz de ahí dije: "voy a utilizar un sample de esta canción, lo voy a meter en una de mis canciones y así formar algo".

Eva B : Sí, al fin y al cabo hablas de lo que te pasa. No hablas de cosas que no te ocurren, aunque puedes hacerlo e inventarte historias. Pero sí que es verdad que el proceso de composición de un artista es desahogarse un poco, supongo. Y sí, a mí me ha servido.

Eva B : La que más me costó componer fue "Ídem", pero porque no fue algo solo mío, sino que tuvo que participar Donel en el proceso. Como habla otro idioma, era muy difícil la comunicación. Tal vez diría eso porque también empezó siendo en otro idioma la canción y hubo que cambiarla mucho. Fue la primera que compuse de todas.

Eva B : Sí, hay alrededor de dos canciones que se quedaron fuera del álbum porque no me gustaban. Bueno, se crearon en el proceso de composición del disco y se quedaron como entre medias. Al final no tuve que hacer selección y decidir cuál se quedaba fuera, porque realmente dije: "en verdad, no las quiero".

Eva B : Te diría "Lago Ness" probablemente. Es la que más cosas cuenta de mí a pesar de que las cuento de una manera súper rara. Las cuento de una forma de la cual solo me entiendo yo. Me da rabia que a la gente no le pueda explicar letra a letra todas las canciones, porque si las entendiesen igual les darían un significado diferente. En realidad es como un viaje por mi vida, desde el inicio hasta el final.

Ha pasado tiempo desde tu salida de la Academia. ¿Qué has aprendido en estos meses?

Eva B: Tal vez el punto más importante sea valorarse un poco más a uno mismo como artista. Sí que es verdad que yo nunca llegué a creerme del todo el hecho de que llegase a ser artista, porque tampoco tenía experiencia en esto. Yo no estudiaba para ser cantante, estudiaba para ser actriz. Así que creo que es muy importante, aunque no creo que haga falta todo lo que pasé yo para aprenderlo.

A nivel de composición, ¿sientes un antes y un después?

Eva B: Claro, sobre todo la inspiración. Antes tampoco sabía lo que estaba haciendo. Lo hacía sola a la virulé y lo intentaba, pero a lo mejor no sabía que un día no tenía por qué estar inspirada y me daba por vencida. Pero sí que es verdad que ahora ya me doy cuenta de que no es cuestión de que te pongas un día y hasta que no salga no te levantas. Hay veces que no sale nada, entonces no sé, supongo que mis compañeros me han ayudado mucho a inspirarme también.

Tienes firma de discos los próximos días. ¿Tienes ganas de volver a los reencuentros?

Eva B: Estoy súper contenta, me apetece muchísimo ver la cara a la gente que escucha mi música. Me hace mucha ilusión y también movilizar este disco me hace feliz.

¿Dónde te ves de aquí a cinco años?

Eva B: Bueno, espero seguir haciendo música. Cinco años son muy pocos en realidad para lo que somos. Así que espero que haciendo música o actuando también.