La ex integrante de la girl band británica, Jesy Nelson, acaba de lanzar su primer single fuera del grupo en forma de colaboración, ni más ni menos que con la gran Nicki Minaj. Esto sí que es entrar por la puerta grande y lo demás son tonterías. La cantante comienza su nueva andadura en solitario por todo lo alto de la mano de Nicki y esto solo le puede traer cosas buenas.

Tras dejar la popular agrupación pop por motivos de salud mental, tal y como ella misma manifestó el pasado mes de diciembre, la cantante ha revelado ahora en qué punto se encuentra su relación con sus ex compañeras. Según las declaraciones que Jesy ha dado a la edición británica de la revista Glamour, ella y sus compañeras ya ni se hablan. "Es extraño porque durante tantos años fuimos tan unidas como hermanas, juntas cada hora del día durante semanas, compartiendo camas, riendo, llorando solo 24/7 las cuatro juntas y luego... nada", expresó.

“We love her very much and agree that it is so important that she does what is right for her mental health and well-being. We are still very much enjoying our Little Mix journey and the 3 of us are not ready for it to be over.“