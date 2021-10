Danna Paola está harta de que ciertos medios difundan mentiras sobre su vida personal y lo ha dejado claro a través de su cuenta de Twitter. La artista no se anda con rodeos y ha sido muy tajante con este tuit: “Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista, sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares. Yo no me dejo maltratar, ni por un novio, ni por nadie.”

En un segundo tuit, Danna acusó a este tipo de publicaciones sensacionalistas de seguir perpetuando un modelo de sociedad machista: “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”, pidió a sus más de cinco millones y medio se seguidores en Twitter. Como era de esperar, su alzamiento se hizo viral al poco tiempo de publicarse y el apoyo de sus fans se hizo patente enseguida.

Todo esto viene de la supuesta relación que Danna mantendría actualmente con el también cantante Alex Hoyer. Este verano han sido cazados juntos por las cámaras de los paparazzi en Ibiza y eso ha alentado los rumores acerca de que podrían ser pareja. Ellos nunca han desmentido, ni confirmado nada, así que se entiende que a ambos les gustaría mantener su posible relación en el ámbito privado.

En los últimos días un medio mexicano, "TV Notas", se ha hecho eco de las declaraciones de una persona muy cercana a los familiares de la cantante que asegura que su novio se comporta de una forma controladora y poco respetuosa con ella, al mismo tiempo que se aprovecha de su inmensa popularidad para impulsar la suya propia. Y añade que a la familia de Paola le preocupa que Alex caiga en la violencia emocional: "tememos que sea una nueva versión de Eleazar Gómez, con quien Danna tuvo una relación muy tóxica”, se puede leer en la nota.

La ex actriz de Élite ha dicho en varias ocasiones que le gustaría matener su vida privada y sus cosas para ella, pero parece que ante informaciones tan dañinas como estas, no ha podido evitar alzar la voz y lanzar un mensaje de empoderamiento.

Los tuits de la intérprete de “Mala Fama” se llenaron de comentarios, likes y retuits al poco tiempo de ser publicados. Una vez más, sus fans se posicionaron de su lado mostrándole todo su apoyo ante el duro momento que está viviendo la actriz de 26 años.