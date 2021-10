Lleva desde el 22 de septiembre por España, aunque se va en breves. La artista ha estado de promoción en nuestro país y ha aprovechado para visitar Madrid, Sevilla y Fátima (Portugal). La dominicana no ha perdido el tiempo, igual que no lo ha hecho en su corta pero intensa carrera profesional. Con solo 19 años, acaba de sacar su primer EP con seis canciones y ahora mismo está imparable.

La joven dominicana se dió a conocer en el ámbito musical a través del programa de televisión Dominicana's Got Talent, concurso que no ganó pero en el que quedó semifinalista. "Eso me dio como más fuerza para seguir adelante y lograr mis metas", afirmó en su momento. Su nombre completo es Adriana Maria Torrón Armenteros, mejor conocida como Adriana Torrón o Adri. Nacida en Santo Domingo, República Dominicana, Adri supo desde muy niña que su vida estaba totalmente ligada al arte y la música, pues su padre también fue músico. "Yo canto desde que aprendí a hablar", asegura.

Desde entonces, se ha preparado estudiando piano, guitarra y técnica vocal para alcanzar su sueño de ser una gran intérprete y componer letras que lleven un mensaje positivo a los jóvenes. "Soy muy soñadora, luchadora y persigo siempre lo que quiero. Desde que tengo memoria, quería ser cantante", reconoce. Ahora, y a pesar de la pandemia, ha logrado sacar adelante su primer EP 'Vuela'. Su primer single y carta de presentación "Soltera" acumula ya más de un millón y medio de visualizaciones en Youtube. Hablamos con ella acerca de este primer proyecto y de su debut en la industria music

P: Primer EP, ¿cuáles son tus sensaciones?

R: Siempre fue un sueño para mí lanzar un EP y este refleja mucho lo que soy yo. Así que muy agradecida por todo el apoyo que he recibido y que le están dando a mis canciones. Tiene seis canciones; cada una cuenta una historia y tienes su magia. La verdad que ha conectado muy bien con el público.

P: ¿Todas compuestas por ti?

R: Sí, en colaboración con grandes compositores que han trabajado conmigo, pero siempre trato de estar lo más presente que pueda en la composición para que realmente hable sobre algo que me guste, que me haya pasado a mí o a una persona que conozco.

P: En tus temas hablas mucho de relaciones fallidas. ¿Son experiencias personales o cercanas?

R: La verdad es que yo he tenido muy buena suerte en el amor. Casi voy para cinco años con mi novio, o sea que mal de amores no hay. Pero si que me inspiro en mujeres que se han empoderado y que han logrado salir adelante solas, gente que me rodea y no necesariamente hablo del amor. A veces es una amistad que no ha funcionado, que eso me ha pasado. Creo que en el fondo todos hemos tenido que dejar personas atrás. Pero sí, cada canción cuenta su historia y tiene su esencia, su magia y conecta de una manera diferente con la gente.

P: ¿Con esas amistades que has tenido que dejar atrás a qué te refieres exactamente?

R: Cuando uno sale del colegio, siempre deja atrás esas amistades que quizás no eran buenas para ti o que no compartían la misma cosa. No tiene porque haber pasado algo en especial, sino que no compartían los mismos valores o intereses. Eso sí me pasó y creo que le ha pasado a mucha gente a mi alrededor.

P: Te descubrimos en un talent show muy joven y ahora con solo 19 años pareces tener las ideas muy claras. ¿Sientes que eres más madura que otras personas de tu edad?

R: Sí, me lo dicen mucho. Desde que tengo uso de razón, tengo muy claro lo que quiero. Siempre supe que quería ser artista y me vienen diciendo eso de que parezco más mayor o que soy muy madura para la edad que tengo o que tengo las ideas muy claras para mis 19 años... La verdad que es algo que agradezco mucho. Soy muy soñadora y muy luchadora por eso que quiero.

P: Eso suele pasar en gente que ha crecido con personas adultas alrededor. ¿De niña te rodeabas en ambientes más mayores?

R: Bueno, con la gente de la que me rodeé, por lo menos en mi colegio, no mucha gente tenía claro lo que quería hacer. Incluso algunos se graduaron sin saber qué querían hacer. Está bien porque hay mucho tiempo por delante y es difícil encontrar lo que quieres hacer para el resto de tu vida. Pero, por ejemplo en mi casa, mis hermanos también están súper enfocados: a uno le gusta el deporte, a otro las finanzas, mi papá y mi mamá también son muy así... Es como que siempre he estado rodeada de gente súper determinada y enfocada en lo que quiere.

P: Además vienes de familia de músicos. ¿Qué consejos te dan ellos?

R: Mis padres me han acompañado mucho en este camino. Mi papá es compositor y toca la guitarra. Así que creo que por ahí fue que saqué esa vena artística. Nadie sabe de dónde saque la voz, pero sí que crecí con música en mi casa y siempre me la pasaba cantando, bailando... Así que desde muy chiquita, hago lo que amo.

P: La pandemia te pilló justo en el momento de tu despegue. ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla y dedicarte a otra cosa?

R: Como todos, creo que pasó en algún momento de la pandemia que dijimos: 'bueno quizás ahora no es el momento, quizás tengo que dejarlo todo ahora y retomarlo más adelante.' Pero durante la pandemia yo me enfoqué en pasar tiempo con mi familia, prepararme, tomar mis clases de canto online, componer y ese tipo de cositas que fueron una gran ayuda para mí. Siento que crecí un montón, que aprendí un montón y que no soy la misma que antes de la pandemia. Siento que es parte de la vida... No sé. He aprendido a sacarle lo bueno a la situación. A pesar de todo lo que estaba pasando, yo trataba de sacarle el lado positivo y sacarle provecho a la pandemia.

P: Tu primer single es una mezcla entre el pop y lo urbano. Además, te atreves con el flamenco. ¿Te sientes cómoda en esta fusión?

R: La verdad que siempre me ha gustado probar cosas distintas. Además que como soy mitad española y mitad dominicana, entonces como que quería meter un poquito de mi raíz en mis canciones y en mi música. Además que la música española me encanta. Soy muy fan de Alejandro Sanz, de Melendi, Aitana, Lola Índigo... Entonces, nada, quería meter un poquito de eso en mi música.

P: ¿Dónde te has dejado el acento dominicano?

R: Al ser de los dos sitios, se me mezclan los acentos. Aunque después de hacer tantas entrevistas, shows y cosas así, he aprendido a hablar un poco más correcto.

P: Te defines a ti misma como una mujer luchadora y empoderada. ¿Crees que todavía queda mucho por hacer en el camino hacia la igualdad?

R: Queda muchísimo por hacer todavía, pero cada día que pasa voy viendo el camino mucho más claro. Aunque como artista y como persona sigo en esa búsqueda todos los días de qué estilo de música quiero sacar, cómo quiero que me vean. Es como un crecimiento diario, pero cada día que pasa lo tengo un poquito más claro.

P: ¿Notas que la presión sobre el físico sigue presente en las mujeres?

R: Sí, a través de las redes está pasando eso todo el rato. Siempre queremos mostrar el lado bueno nada más, como que todo es perfecto, pero siento que hoy en día ya estamos tomando un poco más de conciencia y mostrando ya lo no tan bueno. Hay días en los que estoy un poquito más vulnerable o no me estoy sintiendo tan bien, escribo y digo: 'hoy me voy a separar un poquito de las redes.' Trato siempre de mostrarme tal y como soy. Soy tan sencilla y natural en las redes como lo soy en la vida real, pero me alegra mucho que hoy en día estamos mucho más concienciados y mostramos más que hay una persona real detrás del perfil en redes. No solamente es la cantante o su música, sino que hay una persona con sueños, sentimientos y metas. Porque al final del día todos somos humanos. Como tú, yo hay veces que me siento mal y está bien sentirse así.

P: Ahora vas a iniciar gira por EEUU y Latinoamérica. ¿Cómo lo afrontas y cómo te preparas para ello?

R: Mi primera gira de medios. Empezamos ya con Miami, ahora estoy en España y seguimos por República Dominicana. Poquito a poco voy a ir por diferentes lugares: Argentina también, Colombia... Y si Dios quiere el año que viene haremos una gira.

P: ¿Con que artista/s españoles te gustaría colaborar?

R: Bueno, hay tantos artistas que hoy en día están dándolo todo y que me inspiran muchísimo. Son súper grandes ya pero está Aitana, que la admiro con todo el corazón, Danna Paola, Tini (que es mi artista favorita)... Pero hay tantos artistas como Camilo, Greeicy, que admiro muchísimo y que ojalá poder pronto compartir música con ellos.

P: ¿Qué opinas de la polémica con los Grammy entre Residente y J Balvin?

R: Lo he visto, pero la verdad que no me gustan los chismes en redes. Trato de mantenerme un poco lejos, pero vi lo que pasó y pienso que cada quién tiene su opinión y su manera de expresarse y que solo queda respetarlo.