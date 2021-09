Denise Rosenthal: "Una misma a veces es su peor enemiga"

Su último disco, Todas seremos reinas, es el más introspectivo que la artista chilena ha publicado en sus años de carrera musical. Parece una especie de manifiesto cargado de frases muy directas, pero sobre todo de mucha de su verdad, su idiosincrasia. Y es que para la cantante y compositora ha sido casi un deshago personal. Después de este año y medio de obligada parada por la pandemia, la artista confiesa que este álbum ha sido una especie de terapia para ella.

Este sábado Rosenthal actuaba por primera vez en España dentro del SHARE Festival de Barcelona. De repente apareció Lola Índigo, que para sorpresa de los fans allí presentes no dudó en subirse al escenario. Después se vivieron momentos de mucha euforia y en seguida los más fanáticos comenzaron a pedir "Demente", la última canción que ambas tienen juntas. Lola y Denise no fueron capaces de declinar la propuesta de sus seguidores y se lanzaron a cantar a capela el tema que tanto le pedían y que en Youtube lleva casi 3 millones de reproducciones.

"Al fin la conocí", escribió Denise Rosenthal en un stories a través de su perfil de Instagram. Las artistas grabaron en abril de este año "Demente", pero debido a las restricciones de la pandemia no pudieron hacerlo juntas y en persona. Por lo que esta era la primera cita física que tenían. Hablamos de todo ello con la propia Denise. Esto es lo que nos ha contado de este encuentro y de otros muchos temas. ¡Atentxs!

P: ¿Cómo te trató el público en Barcelona? ¿Era la primera vez que actuabas en España?

R: Sí, esta era la primera vez que cantaba en España, y además, es mi vuelta a los escenarios porque en Chile todavía no se puede tocar en vivo. Así que fue muy mágico el momento. Estoy muy agradecida por la oportunidad y feliz de estar acá. La verdad que es que tienen un país hermoso. Me he sentido muy acogida, la gente es muy abierta y simpática. Así que muy muy feliz.

P: La gente se quedó muy sorprendida al ver que Lola Indigo se subía para cantar a capela contigo…

R: Sí, fue muy especial porque yo no conocía a Lola en persona. Teníamos una buena conexión porque habíamos estado conversando y habíamos hecho dos colaboraciones. Así que era como si ya nos conociéramos. Pero se atrasó su vuelo, entonces antes del show no alcanzamos ni siquiera a saludarnos. Nos conocimos prácticamente encima del escenario, por lo que fue bien mágico. Después, al final del show, ella dijo palabras muy lindas. Fue muy tierna, muy generosa conmigo. Luego la gente se emocionó y pidió el "Demente" y lo improvisamos.

P: ¿Cómo surgió la colaboración con ella? ¿Quién se puso en contacto con quién?

R: Primero fue "Santería". A Lola se le ocurrió la hermosa idea de poder generar esta colaboración de compartir cada una su trono. Para mí era muy importante que cada una pudiera representar parte de su identidad, de su idiosincrasia, de su propio país. Era muy lindo ver que cada una tenía su trono, su espacio y su lugar. Lola fue muy visionaria y muy generosa en ese sentido. Lo disfrutamos mucho. Entonces, después surgió esta canción y dije: 'Me encantaría que estuviera Lola'. El tema habla de decidir querer ser sensual, atractiva y creo que Lola es una mujer muy fuerte, power y muy segura. Pensé que ella era la pieza perfecta. Estuvimos hablando, sincronizamos y se pudo dar.

P: De ella has dicho que la admiras muchísimo. ¿Qué es lo que más admiras de Lola?

R: Sí, me encanta mucho cómo habita la vulnerabilidad. La veo como una mujer súper segura de sus ideas, de lo que quiere, de cómo quiere conseguirlo... La siento como una compañera muy importante en este proceso. Hemos conversado mucho sobre ello, tenemos muchas cosas en común y creo que es súper importante poder generar este tipo de espacios entre mujeres. Mientras más mujeres hayamos y más oportunidades haya para nosotras, más referentes femeninos va a haber y podremos construir una industria mucho más equitativa. Me parece que es algo político y que implica cambios, reflexiones, diálogos y sentirse acompañada y acogida. Da pie a más chances y a muchos otros diálogos.

P: Al final se trata de sumar fuerzas entre nosotras, ¿no?

R: Sí, es muy importante porque nos han enseñado como sociedad a compararnos, a ver qué es lo que la otra logra y cómo competir entre nosotras. Es una sociedad que se ha encargado, al menos allá en Latinoamérica, a vernos como competencia, pero en realidad somos compañeras. También con La Mala ha sido así y con Fuel Fandango. En España he conocido a mujeres hermosas y maravillosas. Me siento muy conectada con ellas.

P: ¿Cuál es el mensaje principal que te gustaría que perdurase con tu último trabajo: 'Todas Seremos Reinas'?

R: Para mí 'Todas seremos reinas' es como un viaje de introspección en donde trato de encontrar la forma de coexistir en este sistema que se alimenta un poco de nuestras inseguridades. Nos hace creer que hay una reina y una verticalidad que en realidad no existe. Para mí todo es mucho más horizontal y todas podemos ser reinas. Construir nuestro mundo y sentirnos poderosas en lo que sea que una quiera ser. Este disco para mí es ese viaje de introspección, de encontrar lo que una es, enfrentar las problemáticas que una tiene, nuestras propias inseguridades y fortalecernos psicológicamente.

P: ¿Cuál es la mayor traba a la que os enfrentáis ahora mismo las artistas?

R: Es súper personal, pero para mí una misma a veces es su peor enemiga. Al final del día una decide cómo quiere vivir, independiente de las dificultades y conflictos que existen. Creo que todo depende de cómo una quiera enfrentarlo. Aunque la sociedad o sistema ha estado alimentándonos para bien y para mal, creo que uno en la vida tiene que observarse y distinguir qué es lo que le sirve y lo que no. En un proceso de deconstrucción y de construir nuevos patrones, nuevas formas... Es un viaje interno y profundo, pero para mí el lenguaje genera realidad y las palabras son poder. Entonces, 'Todas seremos reinas' es generar afirmaciones positivas que nos permitan comenzar a reestructurar estos pensamientos que no nos hacen bien. Por eso la salud mental es algo que hay que abarcar de forma seria.

P: Este año durante los Juegos Olímpicos se ha hablado mucho de la salud mental de las deportistas. ¿Por qué crees que ocurre esto ahora?

R: Yo creo que es una mezcla. Creo que el caso de Simone Biles es muy interesante, porque ella decía incluso que estaba poniendo en riesgo su vida. No se trata solo de algo psicológico, sino que es realmente el me puedo morir. Creo que no se toma demasiado en serio y las mujeres sí que tenemos constantemente esa presión. No es que los hombres no lo sientan o no lo sufran, sino que también tienen la presión de que no se les permite abarcar la vulnerabilidad, y eso es parte de lo que buscan los feminismos también: poder incluir dentro de todo a los hombres y que sean parte del cambio. La mitad de la sociedad son ellos también. Está en nosotras generar espacios y diálogo, pero yo soy de la idea de que también los hombres, de alguna manera, tienen que hacerse cargo y enfrentar una problemática que existe porque formamos parte todos de la misma sociedad. Así que creo que la salud mental, sobre todo ahora, es fundamental. Yo soy súper pro terapia y creo que es importante crecer hablando de esto con libertad.

P: Por lo menos ya no es algo tan tabú...

R: Le contaba ayer a los chicos una anécdota que me ocurrió cantando en un festival. Se trata de una entrevista que te juro guardo en mi corazón. Una periodista le preguntó a una niña de 4 años que estaba viendo mi concierto: "¿Qué es lo que más te gusta de la música de Denise?" Y ella emocionada decía: "Que me hace sentir poderosa. Siento que cuando hay mujeres arriba del escenario me hace sentir que yo lo puedo todo". Y yo lloraba, porque pensaba que si una niña tan pequeña puede escuchar algo, depositar esa pequeña semilla en ella y que crezca creyendo: soy dueña de mi vida, soy suficiente, soy valiente... Eso es muy poderoso. Creo que internamente algo sucede. Yo crecí escuchando: "No puedo vivir sin ti", "Sin ti me falta el aire", "Duele el amor"... Son cosas que están súper normalizadas. A mi modo de ver creo que hay que cambiar las reglas de juego y en en eso estamos.

P: ¿Cómo ves en este momento a las mujeres dentro de la industria musical?

R: Como mujer latinoamericana veo que acá están mucho más avanzados. Para ser objetiva, muchos de los temas y problemáticas que hoy día acá se hablan, que ya están entre comillas resueltas, allá en Latinoamérica recién se está empezando a hablar. Entonces, es muy importante poder generar espacios de diálogo, abrir puertas a la información, aprender y estudiar. Porque no es solo hablarlo y ya, sino que es introducirse y encontrar la forma en la que uno como individuo pueda hacer un cambio en la sociedad. No solo creer algo, sino tratar de llevarlo internamente y hacer los cambios necesarios. Después es una misma la que tiene que hacer un trabajo también. No son solo las políticas y las resoluciones. Pero en Chile se va moviendo. Hemos avanzado bastante, pero queda mucho por hacer todavía.

P: En me ‘Enamoré de mi’ hablas claro de la presión de las redes, los filtros, el acoso… ¿Seguimos siendo víctimas de los cánones que nos exige la sociedad o ya hemos aprendido a aceptarnos tal y como somos?

R: Hay dos corrientes que están en constante conflicto, porque yo estoy dentro de las redes sociales y veo los filtros y hay algunos que te cambia la cara completamente y que sigue este canon o patrón que nos han marcado. Pero eso mismo, que está tan estipulado, hace ver lo otro también. Entonces creo que hay dos polos que están encontrándose constantemente y hay que cuestionarnos cuáles son esos cánones y esos patrones que nosotras aspiramos entre comillas lograr o no lograr. Esa canción habla de lo que hoy en día suponen las redes sociales en nuestra vida: entre el anonimato, las expectativas, estar en constante necesidad de esta aprobación anónima... Uno se enfrenta a eso todo el tiempo cuando sube algo y está atento a cuántos likes, los comentarios, el qué dicen... Vivir tu vida en base a eso es súper triste porque no es real y no es tangible. Tengo estos dos polos muy presentes en mi vida. Porque tengo esta Denise que le encanta salir, saludar al mundo, subirme al escenario, vestirme bien y sentirme reina...

P: Pero eso forma parte de ser artista, ¿no?

R: Sí, pero a veces creo que tengo una enfermedad. No sé porque necesito tanta aprobación externa, si yo puedo estar bien conmigo misma. Pero bueno eso soy y he aprendido a aceptarme. Pero luego también está la otra Denise que quiere estar en su casa, con sus perros, estar en la naturaleza... Y eso soy. Pero creo que es muy importante tomarse espacios para vivir la vida, porque uno está todo el rato ahí. Las redes sociales de verdad están hechas para ser adictivas. Yo me meto todo el rato a TikTok y estoy ahí una hora. Se me pasa la hora y pienso que podría haberla aprovechado de otra forma. No necesariamente en el sentido laboral, sino pues para relajarse y sentarse a mirar los pájaros, por ejemplo. Suena loco, pero piénsalo: ¿Cuántas veces al día nos sentamos y vemos nuestro alrededor? Cómo está la otra persona, conversar, observar la naturaleza que nos rodea... Eso es lindo de ver y no lo aprovechamos. Hay que encontrar un equilibrio.

P: Te vemos muy natural, pero forma esto parte de un proceso ¿A ti te ha costado aceptarte a ti misma?

R: Siento que es un proceso de toda la vida y que hay que enfrentarse a una misma y a las inseguridades. Yo no dejo de sentirme a veces insegura. Aunque por fuera me muestre segura y decidida, en realidad estoy siempre navegando entre mis vulnerabilidades e inseguridades. Creo que aprender a navegar en esos mares un poco más revueltos es la clave, porque no van a desaparecer. Eso es muy difícil. Hay que aceptarlo y darle el espacio que requiere y seguir adelante. No puede inmovilizarte.

P: ¿Dirías que eres muy perfeccionista o poco conformista?

R: Mucho, soy súper inconformista conmigo misma. Todo, para mí, se puede hacer mejor. Aprender a lidiar con eso para que no me inmovilice, ha sido darle la vuelta para que me sirva como motor para seguir aprendiendo constantemente. Hay que decir: 'Ok, entregué mi máximo, di lo que pude en ese momento y mañana o pasado lo voy a hacer mejor'. Porque ya he aprendido, pero no me voy a queda en ese momento.

P: ¿Cómo ves ahora el futuro cercano?

R: Estoy justo ahora trabajando en mi próximo disco. Así que estoy ahí creando este universo y luego también lo estamos preparando todo para comenzar a salir, a venir tal vez acá un poco más seguido. Entonces estamos ahí armando nuestro caminito, porque en Chile son un poco más precavidos sobre todo ahora con esta nueva variante. Además, todavía no hay muchas políticas en pro de la cultura. En Chile todavía estamos un poco más retrasados en ese aspecto. La cultura no es esencial. Es como la última en la lista. Aquí abarcan la cultura de otra manera.

P: ¿Con qué españolas te gustaría colaborar próximamente?

R: Me gusta mucho Paula Cendejas, me parece buenísima. También Ana Mena está increíble o La Pili.

P: Entonces seguro que en el próximo disco alguna colaboración española cae, ¿no?

R: Sí, seguro que algo cae. Bueno, de partida, la Bebe para mí es mi inspiración. Yo a ella la amo y ha sido parte muy importante de mi proceso creativo. Creo que me ha inspirado mucho su forma, su manera de hacer música...