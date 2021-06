Mad Cool desvela su impresionante cartel para 2022

Metallica encabeza el que probablemente sea el mejor cartel de la corta historia del festival. Después de más de año y medio sin apenas eventos, y mucho menos festivales de música, sorpresas como esta que acaba de anunciar la organización del Mad Cool o como la que hace unas semanas nos dio el Primavera Sound, hacen que las redes enloquezcan.

“¿Metallica y Muse la misma semana en el Mad Cool? ¿Es 2010 otra vez? ¿PUEDO VOLVER A ELEGIR CARRERA?“ — Eudaimonic Metal PrinCel ~ (@jackyarchy495) June 16, 2021

Entre las bandas y artistas que participarán en el festival están: Metallica, Muse, Imagine Dragons, The Killers, Faith No More, Pixies, Kings of Leon, Twenty One Pilots, St. Vincent, Tove Lo, Zara Larsson, Carly Rae Jepsen o Wolf Alice, entre otros muchos. Según la organización del festival, los nombres anunciados "terminan de cerrar un ciclo y marcan el camino para un reencuentro que será inolvidable". A la espera de un próximo anuncio, donde se incorporarán tres nuevos headliners, la organización ofrece "un cartel que será el mejor de todas las ediciones".

“Una edición histórica merece brillar con un cartel a su altura. Os lo debemos.



Y esto es solo el principio... Muy pronto 3 nuevos headliners y más bandas ⭐️⭐️⭐️



Consigue tus entradas en https://t.co/kYvdqfdF46#MadCool2022 #ShineAgain✨ pic.twitter.com/kT9bzsnmGA“ — Mad Cool Festival (@madcoolfestival) June 16, 2021

Es normal que más de uno y una se alegre con la vuelta de este tipo de eventos, más si lo hacen por todo lo alto. Más de un centenar de artistas, la mayoría internacionales, ya están confirmados para el verano de 2022, y esto no ha hecho más que empezar. Muchos de los artistas ya han tuiteado lo felices que están con volver a los escenarios, como es el caso de Kings of Leon o Imagine Dragons. Aunque estos últimos hayan cometido un error de cálculos, pues su primera parada no será Portugal, sino Madrid.

El festival lleva unos días especulando con los artistas que traerán y finalmente este miércoles se han decidido a lanzar el cartel oficial, pero hay que recordar que aún no está todo el pescado vendido. Entre los rumores suena con fuerza el nombre de Taylor Swift, siendo la cantante una de las cabezas de cartel que quedarían todavía por confirmar.

“��️Desde fuentes cercanas a la organización del #MadCool2022 se empieza a rumorear que Taylor Swift sería uno de los "headliners" todavía por confirmar.



Hay que recordar que el Mad Cool Festival ha anunciado hoy que al cartel todavía le restan 3 cabezas de cartel por sumarse. pic.twitter.com/ZypCpEC372“ — Pau Chisbert (@paupozochisbert) June 16, 2021