El conflicto ético de comprar un TFG por encargo

Llega el calor, los días son cada vez más largos y lo que menos apetece es quedarse en casa escribiendo un trabajo de fin de grado o máster. Eso es innegable. La desmotivación, la pereza o la falta de tiempo a menudo dificultan todavía más la tarea.

Desde la puesta en marcha del Plan Bolonia, la obligatoriedad de presentar un trabajo de fin de grado o de máster para la obtención del título ha aumentado considerablemente las compras y ventas de estos trabajos —por supuesto, ilegales.

Cada vez son más los estudiantes que recurren a estos negocios para adquirir sus servicios, aprovechando las deficiencias del sistema educativo y la necesidad de entregar el TFG o TGM a tiempo. Pero ojo, no solo realizan trabajos de fin de grado, también se ofrecen desde tesis doctorales hasta los deberes del colegio.

Aunque el mercadeo de trabajos universitarios siempre ha existido, ahora se profesionaliza y hasta se anuncia en Instagram. Hace unos días, se publicaba en redes una nueva campaña publicitaria en la que Marta Díaz (@marta_diiaz), influencer española con más de 2 millones y medio de seguidores, animaba a comprar TFGs a todos aquellos a los que no les da tiempo a realizarlo por su cuenta. Pero ¿es ético comprar este tipo de trabajos? ¿Qué falla en el sistema educativo para que los alumnos tomen esta decisión?

Aún así, las empresas dedicadas a este negocio lo tienen todo pensado. Aseguran con garantía que todas sus obras están basadas en su originalidad y están libres de cualquier forma de plagio . Por ello, el Turnitin no funcionaría. Al fin y al cabo, se trata de una obra original, pero escrita por otro autor.

Hace apenas un año, Lluis Vall, representante en España de Turnitin, aseguraba al periódico El Mundo que 57 de las 82 universidades españolas tienen contratado este programa anti-plagio . Aunque el precio de esta herramienta no es público, se calcula que, por ejemplo, a la Universidad Complutense le costaría unos 115.000 euros anuales.

“cómo gestiono el hecho de que he invertido 4 horas en 2 páginas del TFG?“

¿Quiénes están detrás de estas páginas?

Los colaboradores responsables de realizar estos servicios por encargo son, en muchos casos, los propios docentes, antiguos alumnos que no encuentran trabajo o compañeros de la universidad que ven este negocio como una forma fácil de ganar dinero.

“Antes de la pandemia, daba clases particulares a alumnos que estudian ingeniería, ahora es imposible esa presencialidad”, cuenta un trabajador de una empresa de venta de trabajos por encargo. “Soy redactor de TFGs porque me pagan más que siendo profesor y los escribo cuando quiero desde mi casa”, añade. Él no sabe quién le pide el TFG ni el estudiante sabe quién es él. En este tipo de webs, la privacidad lo es todo.

Si le preguntamos sobre si es ético o no comprar un trabajo que no ha escrito el estudiante, este redactor lo tiene claro: “Siento que no es fraude porque los alumnos se involucran en el proceso, al final, en mayor o menor medida, el cliente siempre aporta algo al proyecto”.