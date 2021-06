Mischa no es la primera actriz, y por desgracia no será la última, en reconocer los traumas que muchas veces arrastran las personas que desde tan jóvenes se exponen a los focos y a las cámaras. Sin ir más lejos, el año pasado la oscarizada Natalie Portman comentó en el podcast de Dax Shepard que el hecho de ser sexualizada desde niña, en cierta manera, le había quitado su propia personalidad. "Me dio miedo y me hizo pensar que la forma en que podía estar segura era diciendo: 'Soy conservadora y hablo en serio y deberías respetarme y soy inteligente y no me mires de esa manera'", comentaba Portman sobre esa especie de mecanismo de defensa que había creado.

Ahora quien ha contado su historia es Mischa Barton. La ex protagonista de The OC se ha abierto para Harper's Bazaar contando cómo se sintió al ser "sexualizada" a una edad tan temprana. En un ensayo que ella misma escribió para este medio, la intérprete reconoce lo siguiente: "La verdad es que la sexualidad siempre ha sido un componente de mi carrera. Incluso desde una edad temprana, fui sexualizada. Cuando asumí el papel de Marissa Cooper, tenía 18 años y acababa de terminar la escuela secundaria. Mientras todos a mi edad disfrutaban de la despreocupación y la alegría sin problemas de ser adolescente, yo trabajaba muchas horas en el set, constantemente presionada para satisfacer las necesidades, demandas y metas establecidas por personas que tenían el doble de mi edad o más."

El hecho de empezar en la industria con solo 13 años le estaba pasando factura. Inocencia rebelde fue su primer papel relevante en el cine en el que precisamente daba vida a una joven que sufría abusos. Además, en varios proyectos tuvo que interpretar a personajes muy maduros respecto a su edad real. Además, estas interpretaciones siempre estaban relacionadas con el sexo y la sexualidad. Después llegó el papel que le otorgó su mayor reconocimiento, Marissa Cooper en The O.C. Barton comentó que se debatía con la realidad de ser virgen en la vida real mientras interpretaba a Cooper, a quien describió como un "personaje seguro, rápido y relajado". "Incluso ser virgen en ese momento en ese contexto me hizo sentir como un fraude", escribió Mischa.

La actriz recuerda que la serie trataba sobre un grupo de adolescentes ricos, guapos y privilegiados que bebían, consumían drogas y tenían sexo. Con lo cual Mischa sentía una especie de obsesión por conseguir interpretar bien ese papel. Así describe la presión por tener relaciones sexuales que sintió en aquella época: "Después de ser perseguida por hombres mayores de treinta y tantos años, finalmente lo hice. Me siento un poco culpable porque dejé que sucediera. Sentí mucha presión para tener sexo, no solo de él, sino de la sociedad en general. Esto fue al principio de esos días críticos y cuando finalmente conocí a alguien nuevo y quise alejarme de la situación, se creó un ambiente tóxico y manipulador", reconoció.