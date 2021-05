Dónde y cuándo ver 'Riders', la nueva serie de Playz

¡Sé lo que quieres...

y no lo vas a conseguir, hijo de puta!

(Claxon)

(Sirenas)

"Buen día, mi cielo". Hola, mamá.

"¿Cómo estás?".

Mamá, ponte más lejos de la cámara.

"Pero si yo llamo para verte a ti".

"¿Así?".

"El otro día, estuve hablando con Marta, la vecina".

"Me dijo que están muy tranquilos,

que casi no salen de casa".

"'Y Axel',

me dijo, 'ya sabes cómo es Axel'".

¿Cómo está el abuelo?

"Pues ahí. Lo dejé dormido. Mañana viene el doctor a verlo".

"Pero más bien cuéntame. ¿No te estarás peleando mucho con Jorge?".

No, mamá.

"Síganse lavando muy bien las manos los dos, por favor".

Sí, mamá. "Acá hubo otro rebrote".

"Y apúrate, que vas a llegar tarde a la universidad".

"Dale, mi cielo,

no lleguemos tarde el primer día de colegio".

"Axel, vamos, vamos, vamos, que llegamos tarde el primer día".

"Axel".

"Axel". Sí, mamá.

"¿Dónde estás? No te veo".

Eh... Mamá.

Mami, ya me voy, que he quedado con un compañero de la uni

para el trabajo final.

"Desayunen bien".

"Dígale a Jorge que no me lo coge, que si el teléfono le da asco".

"Les extraño mucho". Ah.

"Cuídense, que enseguida voy para allá".

Perfecto, mamá. Adiós.

¿Qué haces?

Instalarte la fibra. ¿Qué crees?

¿Y si me pasa algo?

Mala suerte.

No, no, no, dame el móvil,

que mando un wasap diciendo que estoy malo.

Tienes 30 segundos. Toma.

Siempre igual.

Toda la vida comiéndome broncas y castigos por tu culpa.

El niño bueno debe arreglar todo lo que su hermanito jode.

Te veo esta noche.

Te estás pasando.

Se lo voy a contar a mamá.

Vale, pero se lo cuentas todo, ¿eh?

Te he dejado macarrones en la nevera.

(Rap a través de los cascos)

(Mensaje de texto)

¡Uy, qué carita de "sinco" tienes! ¿Eh?

Al principio, estamos todos igual,

pero, con los meses trabajando, te cambiará la cara,

y el culo también.

Esto es solo temporal.

Ah, no, lo mío también. Yo solo llevo tres años,

pero, en cuanto tenga el rancho y el yate, ya lo dejo.

Y, aun así, aprovecha el tiempo que estés aquí.

A ver, el curro es una mierda,

pero puedes conocer gente superdiferente

y te sacas un dinerito mientras paseas en bici por la ciudad.

Ya. Al final, no es tanto,

entre la cuota de autónomos, la trimestral del IVA,

el IR... ¿La trimestral?

¿Tienes cuenta corriente?

Ven, que te lo explico, vamos.

Vamos.

Se ve que el tío era famoso

y puso en su Twitter que le faltaban los muñecos.

Pues me toca los cojones. Que se joda.

Vamos a contestarle. Claro.

Lo siento. Era el cumpleaños de mi primo pequeño.

Tú sabes cómo funciona esto.

Robar a los ricos y dárselo a los pobres.

Ya, en plan Rider Hood, ¿eh? Claro.

¿Y quién es el pavo? No lo sé.

Creo que era un productor musical o algo.

¡Ah! A ver...

No hay que participar en linchamientos públicos,

que estas cosas...

Chicos, este es... Axel.

Pero, bueno, si esta vez has captado a uno tierno.

Con la crisis, son abuelos a los que les han chapado la oficina.

Vienen a robarnos el trabajo y las mujeres.

¿Cómo que captar? Gilipollas.

Yo trato de ser simpática y acogedora con los compañeros.

Ya.

¿Te ha cobrado ya los 15 pavos por el papeleo?

Eh, que, sin mis servicios,

ibas a trabajar solo para pagar multas de Hacienda.

Desde enero de 2020, ya son 18 euros, ¿eh?

Y no les hagas caso.

Tienen envidia de mi don de gentes.

Marta... Venga.

(Fútbol de fondo)

(Timbre)

(MUJER) ¡Gol! -¡Eh, eh, eh!

Toma, la propina.

"Visca el Barça!". ¡Viva! Viva.

¿Seguro que no hay ninguna ley que prohíba "stalkear" a clientes?

Tendrán que protegerse ellos de ti.

Ah, lo ha dicho él, ¿eh?

Vamos a ver... ¿Perdona?

(Rap)

Hola. Traigo su pedido.

¿Y esa música? Es mía. ¿Te mola?

Aquí tiene.

¿Has probado las "burgers" veganas?

Puedo recomendarte un sitio increíble...

y, de paso, un docu donde te explican cómo hacerlas

y "nuggets" de pollo, que trituran a los pollos vivos.

¿Has pedido "nuggets"?

(Portazo)

Vale.

# ...voy a hacerme una mansión.

# De este calibre, solo sale una edición.

# Soy exclusiva, pero estoy en expansión.

(Mensaje de texto)

# ...porque soy la campeona.

# Hace mucho tiempo que me pesa la corona. #

Había pedido extra de nuggets el hijo de puta.

Axel era, ¿no? Tú aprende de mí y te irá bien.

Máxima puntuación desde hace meses.

Se trata de tener contento al clientes.

Hola, buenas.

Aquí tienes. Una bandeja de sushi,

una bebida...

y palillos para uno.

Una pena. Por lo que veo, no me vas a invitar a cenar.

Mira, Luk, yo solo confío

en que tu seguro cubra la clamidia como accidente.

¿Hay que pillar un seguro?

Mínimo que te cubra accidentes.

Después, de respon... El otro día, pasó lo de Samu.

¿Le pasó algo grave?

No, solo que se mató.

Se saltó un semáforo.

Sí, después de trabajar 14 horas seguidas,

igual no es un accidente, sino que tu empresa te ha matado.

Pero por mi coño que lo van a pagar.

(Mensaje de texto)

Chicos, 9:30.

Hora de los churritos en las oficinas.

Cuando tengas mi puntuación, sudarás de los churros.

Te apestan la ropa a fritanga.

Yo solo cojo desayunos pijos con tostaditas de aguacate. Mira.

Mira, ¿ves?

Te veo, "bro".

Eh... ¿Yo qué hago? No me ha llegado ningún pedido.

¿Voy con los demás al "burger"?

Guárdame un churrito.

Con un cinco, no tienes un pedido del "burger" ni de coña.

Para la app, la comida basura eres tú, chaval.

¡Qué pava más borde!

(Mensaje de texto)

¿Arepas?

(Música venezolana)

Hola. Perdona. ¿Puedo entrar con la bici?

La bici, que si puedo entrar con ella.

No tengo candado.

Lo siento, es que no tengo candado.

Perdona.

Vengo... Vengo a recoger un pedido.

De Pillaloo.

Tienes carteles de todo lo que pregunto.

¿Y el número de la lotería?

Da igual, da igual.

Eh... Ahí has dicho, ¿no?

(Música venezolana)

¡Pili!

¿Va a hacer las arepas ahora?

Mucho mejor, calentitas. Al cliente no le importará esperar.

(Música venezolana)

Ya está. Ha sido una novatada. No pasa nada.

Date prisa, coño, date prisa.

(Claxon)

¡Joder con los cartelitos!

Buenos días.

(Portazo)

Gracias.

(Música de Musiteca)

(Mensaje de texto)

Duele, ¿eh?

No sé si me ha dado un tirón de repartir

o se me ha dormido de esperar.

El primer día es el peor.

El segundo ya mejor, sobre todo, si no vuelves.

Anda, trae para acá.

Mira.

Esto es para...

aflojar la tensión del músculo, ¿sabes?,

mejorar el trofismo y aumentar el flujo linfático.

Tengo unos cursos de masajista.

Está muy difícil lo de conseguir trabajo

y una tiene que saber hacer de todo y mantenerlo.

(Mensaje de texto)

¡Un pedido! ¿Ves?

¿Ves como todo tiene solución?

Pero ¿cuántas arepas puede comer alguien?

¿Cómo cancelo esto? No puedes.

¿Cómo? Sí puedo.

Cuando me entrevistaron, dijeron que yo podía

elegir mis horarios y mis pedidos. Ya,

pero tú acabas de empezar y tienes cinco puntos.

Si te quitan un punto,

tú vas a repartir un pedido cuando Van Damme grabe una película.

A ver, poder puedes,

como puedes meter la boca en el tubo de escape de ese coche.

Ahora, ¿eso es bueno para ti?

Es mazo injusto.

No se llama "injusto". se llama "algoritmo".

También hice cursos de desarrollo de app.

Está todo puto amañado. Claro que lo está.

Somos latinos en España trabajando por dos euros el pedido.

Y yo ahora me voy a limpiar unas oficinas...

por ocho la hora.

¿Puede valorar mi servicio?

(Portazo)

¡Eh!

¡Oh!

(JADEA) Dame... mis arepas.

¿Cómo?

Digo que me des mis arepas.

¿Qué dices?

¿Quién cojones desayuna arepas, chaval?

(Mensaje de texto)

Perdona por el retraso.

¡Me cago en el algoritmo, en la pobreza y en la mala educación!

¿Tanto cuesta decir "gracias"?

¿Soy menos persona porque os traigo la comida?

Si no necesitase el dinero, no estaría con la puta bici.

¡Me duele el perineo!

¿Sabes lo que es? Yo sí porque tengo estudios,

aunque reparta arepas.

Ya podrías cocinar en casa,

ahorrar dinero y pagar el puto ascensor.

Es que si no ne...

Si no ne...

¡Me cago en el algoritmo, joder!

Eh.

¿De dónde lo has sacado?

Estaba... Estaba en un cajón.

Si no tiene SIM.

¿Se la quitaste?

No sé si eres muy listo o muy tonto.

Solo he jugado dos euros.

Muy tonto, eres muy tonto. Tenemos 20 euros para acabar el mes.

Te has jugado todo lo del alquiler.

No sabes la mierda de curro que he pillado.

No te preocupes. Son solos dos euros.

Al final de la noche, lo triplico. No lo entiendes.

Está todo amañado. Mira.

Estos son los distintos caminos que hay en un juego.

¿Vale? Tú te crees que puedes elegir el que quieras,

pero, en realidad, siempre hay alguien que te hace elegir.

¿Entiendes?

Alguien como tú. ¿Cómo que como yo?

Sí, eso lo has hecho tú.

Pero esto no le quita el dinero a nadie.

Esto será un videojuego si no dejo la carrera por tu culpa.

Axel. ¿Sí? (SUSPIRA)

¿Tú me odias?

Pero ¿qué coño dices?

Claro que no te odio. Solo que...

(Mensaje de texto)

¿Solo que qué?

¡Nos ha tocado la lotería! ¡No, no!

La lotería no toca, Jorge, no toca.

Esto es curro y esto es trabajo, ¿vale?

Esto va a salir bien. Todo va a salir bien.

Entonces, ¿me dejas el móvil? Sí, toma.

¡No!

Todo va a salir bien.

¿Qué pasa? Eh.

¡Hombre, ha sobrevivido a su primer finde!

Yo lo sabía. No hay más remedio.

Ah, pero si está aquí.

¿Le echamos una moneda entre todos, a ver si reacciona o algo?

¡Hostia, se ha quedado tupi! ¡Eh!

Mezclar M con Red Bull, malo, ¿eh?

Eh... Perdona, es que...

(Mensaje de texto)

Es que tengo un plan.

Pues yo tengo otro. Se llama July, 21.

Le gustan los tatoos y el truco de posar junto a tu amiga.

¡Qué asco das, Luk! Te das cuenta, ¿no?

Esta vez, no eres tú.

Es otra amiga. ¿Sí?

Aquí tiene su pedido. Soy Axel.

Si necesita algo más, se lo traigo dentro o fuera de la app.

Pasearle al perro, hacerle la compra...

El cliente es lo primero.

Aquí tiene su pedido. Soy Axel.

Si necesita algo más, se lo traigo dentro o fuera de la app.

Pasearle el perro...

¡Lo siento! ¡No tengo coronavirus!

¡Distanciamiento, distanciamiento!

# Ah, destello de luz. Mamá, tú sabes, yo tengo actitud.

# Entramos al club, me mira tu chica y me miras tú.

# "My super skull", no olemos a "boss", olemos a "cush".

# Voy con mi banda, mi chica, mi caña, mi "fush".

# Voy por delante. Dejo a los skaters de piedra al instante.

# Fuego en mi sangre, luz de bengalas,

# perros con hambre.

# Juego mis cartas. Le meto duro sonando con rabia.

# Quemo la sala, tu coche, tu casa, tu Whopper "on fire".

# Si no sabes de esto, no hables y cállate.

# Cállate.

# Y, si tienes cojones, pa'lante y atrévete.

# Prueba mi droga, novato, y colócate.

# Y, si no te gusta, entonces, jódete.

# Cómela.

# Rap Salva, Benji, tú cógelo.

# como "krofne", tú y yo.

-# Tú y yo. -# Yo esto lo hago fácil

# y tú no, y tú no. Prueba el... #