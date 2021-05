Spotlight, la nueva función de Snapchat que pretende competir con TikTok

Snapchat no desiste en su empeño de entrar con fuerza en el mercado español de las redes sociales. Aunque la famosa app del fantasmito lleva un tiempo entre nosotros, es cierto que no termina de despegar entre los españoles, que parecen haber sido conquistados por TikTok e Instagram. Ahora Snap Inc, la empresa matriz de Snapchat, anuncia en España su nueva función de vídeos cortos generados por los propios usuarios: Spotlight.

¿Logrará desbancar a TikTok? Esta funcionalidad reúne las publicaciones más destacadas de la comunidad y las personaliza para cada usuario según sus preferencias. En el mercado americano y Reino Unido lleva disponible desde finales del año pasado y en total tiene más de 125 millones de usuarios, según las cifras proporcionadas por la compañía. "Spotlight empodera a la comunidad Snapchat para expresarse y llegar a una gran audiencia de una forma nueva", ha afirmado la empresa a través de un comunicado. Esta nueva modalidad cuenta con su sección especifíca dentro de la aplicación donde se ubican todos los vídeos generados por los usuarios, en los que se pueden meter filtros y realizar diversas acciones. Estos vídeos son de breve duración y en formato vertical, por lo que nos recuerda mucho a TikTok o a los Reels de Instagram. Esta nueva función está arrasando en otros países. Según los datos que ha publicado la compañía, "cada día se crean más de 4.000 millones de Snaps (contenidos en Snapchat) y una gran parte son vídeos de Spotlight." Pero igual que otras redes, Snapchat tiene sus normas. Los contenidos generados por los usuarios están moderados por la plataforma, y no se permiten los comentarios públicos en ellos, a diferencia de TikTok o Instagram. Si estos contenidos no cumplen las normas de Snapchat serán eliminados por esta.