Dalas la lía con sus comentarios sobre lo que está sucediendo en Colombia

Las cuestiones provocaron la ira de un buen número de tuiteros que descalificaron sus tuits y los achacaron a su incomprensión por ser “blanco y europeo”. Todas las reacciones recibidas, hicieron que el polémico youtuber soltase otro tuit en el que explicaba lo que pasaba cuando trataba de informarse sobre la situación colombiana. El influencer asegura que cuando pregunta por la situación “proceden a INSULTARME, AMENAZARME y decirme ‘eres un blanco / europeo / privilegiado, no opines'". Acto seguido, publicó otros tuits en los que decía sentirse atacado por blanco y europeo.

“Los que me insultan y amenazan porque:

Soy blanco -> Sois unos racistas

Soy europeo -> Sois unos xenófobos

Soy hombre -> Sois unos misándricos



Sencillamente no tenéis razón en absolutamente nada. Sólo pregunté cosas muy básicas para informarme y en respuesta me acosaron en masa.“