Darkiel: "Chamaquito que estás creyendo que con ser rico vas a ser feliz, no es verdad"

Omar es el nombre de pila de este puertorriqueño que lleva desde los 18 años en el difícil mundo de la musica. Ahora, a los 27, Darkiel (su nombre artístico) sabe lo que es triunfar cuando vienes de lo más bajo, aunque para él ser rico o llegar a lo más alto no es la meta. Tiene muy claras sus prioridades: su familia y su hijo, que no llega a tener un año. Su carrera sigue siendo importante para él, pero en un plano un poco más secundario.

El de Puerto Rico ha sabido rodearse siempre de los mejores. A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes artistas como Ozuna, Eladio Carrión o Plan B. Con su último tema, "Cuanto Vale", ya ha alcanzado más de 14 millones de reproduciones, aún así considera que todavía no ha dado el 100% de él mismo. Darkiel nos recuerda que, después de este parón obligado por la pandemia, vuelve con más fuerza, energía y ganas que nunca. Anuncia nuevas colaboraciones y como él dice: "si Dios quiere, disco nuevo antes de que acabe el año." Mientras esperamos, charlamos con él sobre el pasado, presente y futuro de su trayectoria.

P: Estás en plena promoción ahora. ¿Se empieza a ver la luz al final del túnel?

R: Sí, muchas personas ya están vacunadas y eso obviamente ayuda. Espero que se alivie la cosa, porque nosotros los artistas ahora mismo necesitamos que se vayan abriendo las cosas, pero que todo sea en su debido momento. Tampoco es bueno apresurar nada.

P: ¿Ves la posibilidad de dar conciertos próximamente?

R: Pues en EEUU ya se están haciendo veladas y eventos relativamente pequeños, pero espero que ya pronto se empiece a abrir todo y que me llamen para trabajar. Aunque obviamente la seguridad de la gente es lo más importante. Así que, que sea cuando se deba.

P: En "Cuanto vale", tu último tema, hablas de amor. ¿Te consideras un romántico?

R: Yo me considero una persona, no sé si romántica, pero sí que me catalogo como amoroso. Amo mucho a mi familia, acabo de tener un bebé y lo amo mucho también. Entonces, básicamente sí, me considero alguien a quien le gusta brindar amor. En cuanto a mí música, me gusta llevar un mensaje positivo, un mensaje que llegue al sentimiento, y en eso es en lo que se enfocan mis letras.

P: ¿Crees que apps como Tinder están haciéndolo todo mucho más superficial?

R: Pues eso depende del tipo de persona que uno sea. Yo considero que si eres una persona espiritual y profunda, o una persona que tiene a Dios en su corazón, van a llegar personas a tu vida que te van a traer amor. Si buscas más otra cosa, o estás en un lugar donde no va a llegar el amor de tu vida, más bien lo que te va a llegar es un problema.

P: Hablas de la importancia que tiene para ti valores como la humildad, ¿es necesario reinvidicarlo más en esta sociedad en que todos los niños sueñan con ser ricos?

Sí, ese es un problema que pasa porque les enseñan que eso es lo que te hace feliz. Y eso no es lo que te va a hacer feliz, estoy seguro. Lo que pasa que no se puede decir, si uno no lo vive. No cabe en la mente de una persona humilde, lo digo porque fui una persona que no tuvo nada. Yo he podido ver que el dinero y la posición lo que trae es malos entendidos y dificultades. Muchas veces no trae la felicidad, sino todo lo contrario: compromiso y mucha responsabilidad. Chamaquito que estás creyendo que con ser rico vas a ser feliz, papi, no es verdad. Usted va a ser feliz con su mamá, con su papá y con la gente que lo quiere, porque de cosas materiales no la vas a obtener. Yo soy una persona simple y me disfruto la vida. Tengo un balance de mi carrera con mi vida personal. Porque si yo fuera todo el tiempo artista, todo el tiempo artista, me amargaría, me cansaría... Mientras yo pueda crear un balance, así va a ser.

P: Empezaste subiendo tus temas a Facebook haciendo freestlyle. ¿Cuánto queda de ese Omar freestyler?

R: Mucho, queda el 100%. Yo siempre en mis redes subo algo, un corte improvisando algo, porque siempre me gusta mantener la esencia. Al final son mis raíces y rapear es algo que me apasiona hacer. Algunas veces, meto en mis letras algún mensaje rapeando.

P: Y tú música, ¿cómo ha evolucionado?

R: Ha evolucionado mucho, eso es indiscutible. Pero es como todo en la vida, todo va evolucionando y todos vamos mejorando en nuestra profesión. El que es deportista, el que es médico, cada quien en lo suyo. Yo en la música llevo varios años y he ido escalando posición, he ido mejorando mi estilo y considero que va a seguir pasando. Todavía no creo que esté en mi 100%, aún me falta mucho por crecer y eso es lo que van a ir viendo. Así que, estad pendientes.

P: ¿De qué hablan ahora tus letras?

R: Ahora soy mucho más positivo. Considero que hay muchos artistas que están llevando un mensaje negativo y yo creo que he tomado la labor de llevar un mensaje diferente. Quiero hacer que la gente se sienta mejor, transmitirle un color, una vibra distinta en mis canciones. En eso me he enfocado estos últimos años. Sin duda, ha habido un cambio, una mejora.

P: ¿Antes estabas triste?

R: Pues mira, empecé en el freestyle, que obviamente era todo el rato tiradera, rap, era un ambiente más de la calle. Entonces, “Romantiqueo” y las primeras canciones que saqué eran más de despecho porque es algo que siempre vende y que a la gente gusta.

P: ¿Qué peso tienen o les das a las redes sociales?

R: Yo siempre subo cosas porque obviamente me tengo que mantener en comunicación con mis fans. A veces me siento mal si llevo 3 día sin subir nada. Entonces, subo una foto o un contenido porque sé que les va a gusta saber de mí. Pero también desconecto muy a menudo y trato de enfocarme en cosas aquí en mi hogar y en mi bebé que requiere mucho tiempo. Al final es un balance: no estar mucho tiempo en ellas, pero si mantenerme activo para que la gente esté pendiente de mi música y lo que está pasando conmigo.

P: ¿Cómo ves la escena en España? ¿Qué te parece, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Tangana o Rosalía?

Sí, he visto eso y me gusta mucho. Entiendo que la música no tiene fronteras. Es bueno que un artista siga creciendo y llevando su arte a cada rincón del planeta. Es algo beneficioso para todos. Los que cantamos en español estamos teniendo ahora una oportunidad globalmente para no bailarles el agua a los que cantan en inglés. Debemos aprovechar el momento, colaborar y seguir subiendo, que ahora mismo con las plataformas digitales podemos llegar a donde sea.

P: Tienes canciones con Ozuna, Plan B, Eladio Carrion, Noriel… ¿Con quién te gustaría colaborar en estos momentos?

R: Siempre tengo la mente abierta a colaborar con muchos colegas. Ahora viene el verano y quiero hacer un reguetón. Venía en el avión con Yowell & Randy y quiero hacer algo con ellos. Entre otras colaboraciones, viene mi disco también cargado de sorpresas. Siempre espero que todo sea de corazón, que fluya de forma orgánica, que tiren porque quieren y porque la canción va a sonar bien con el artista que está tirando. Se vienen muchas cosas buenas.

P: ¿Para cuándo el disco?

R: Espero que sea antes de que se acabe el año. Ya tengo algunas canciones listas y espero lanzarlo antes de 2022. Yo siempre llegó a tiempo, así que atentos porque va a salir pronto.