Greta Thunberg pide que se deje de vacunar a las personas sanas porque "crea desigualdad"

Greta Thunberg ha sido una de las invitadas principales, como eminencia científica, a la cumbre que organizó este lunes el organismo mundial de la salud (OMS) dirigido por el etíope Tedros Adhanom. La joven acudió al llamado de la OMS para hablar de coronavirus y cambio climático como experta, y este ha sido uno de los puntos más controvertidos y comentados en redes con miles de comentarios en contra y a favor de las declaraciones de la activista.

“Bose no puede hablar del COVID porque no sabe, no como Greta,que todo el mundo sabe que es una eminencia. https://t.co/HA8Lt92C8D“