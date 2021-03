Este miércoles nos hemos despetado con la triste noticia de la muerte del cantante Àlex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, tras sufrir anoche un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), donde residía actualmente.

Como era de esperar, muchos de sus compañeros de OT y de profesión han compartido en redes mensajes lamentando su muerte, con tan solo 39 años. Chenoa, Natalia, Blas Cantó o Noemí Galera son solo algunos de los numerosos famosos que han compartido su dolor.

Pero de entre todos ellos ha llamado la atención el emotivo mensaje que le ha dedicado Skone. Primero, porque desconocíamos la gran amistad que les unía y, segundo, porque resulta especialmente conmovedor como en solo unas pocas líneas el freestyler y conductor de Réplica relata el vínculo tan grande que había entre ambos. Entre otras cosas, cuenta que se conocieron en el año 2011, cuando Skone era un "chaval normal de barrio con grandes aspiraciones y pocas posibilidades", y que cuando estaba a punto de "perder la fe" en su sueño, Àlex le dio una de las grandes lecciones de su vida: "Más allá de la meta, una vida luchando por algo merece la pena".

La preciosa despedida de Skone a su amigo Àlex Casademunt

"Ni siquiera sé por dónde empezar este texto. Aún sobrecogido y con el cuerpo temblando después de estar 2 horas asimilándolo. Intentándolo. Quizás no sepa escribir algo a la altura de lo que merezcas, pero allá voy. Recuerdo que me mudé a Madrid por el año 2011. Era un chaval normal de barrio con grandes aspiraciones y pocas posibilidades. Trabajaba como comercial 12 horas al día y mi rutina se basaba en dormir, trabajar y pensar en cómo coño iba a pagar el alquiler ese mes. De repente, apareciste y me brindaste tu amistad desde el día 1. Pura y leal. Me enseñaste el mundo y las luces y sombras de la que, curiosamente, años después, también acabaría siendo mi vida. Tuvimos mil historias de las que no se pueden contar y mil y un momentos compartiendo tu piano y tu voz con los que teníamos la suerte de estar cerca. Recuerdo que una noche, te conté hundido que estaba perdiendo la fe en mi sueño. Y fue entonces cuando me diste una de las grandes lecciones de vida que llevo por bandera, y que intento hacer llegar a los chicos nuevos de la movida . 'Más allá de la meta, una vida luchando por algo merece la pena. Porque independientemente de conseguirlo o no, es una vida entregada a algo' . Gracias , amigo, hermano, por aparecer en uno de los momentos más duros de mi vida para sacarme a flote. Ten buen viaje y revoluciona a esos cabrones allá arriba. Los que te conocemos sabemos que nunca, jamás, existirá nadie como tú. Fuiste, eres y serás parte de mi vida. Para siempre. Descansa en paz hermano, te quiero ❤️ @alex81casademunt".

Álex Casademunt tenía 39 años y le conocimos gracias a su participación en la primera edición de Operación Triunfo. Se unió al grupo musical Fórmula Abierta, donde junto a otros compañeros de la edición tuvo un éxito tibio en el panorama musical. En 2003 inició su carrera musical en solitario, y también como presentador de televisión, uniéndose a programas como Los Lunnis o ¡Mira quién baila!. A lo largo de la última década ha pasado por diferentes cadenas de televisión y por diferentes programas, e incluso se unió al elenco del musical Mamma Mia en 2010. En 2013 retomó su carrera musical, junto a su hermano Joan Casademunt, mientras que en 2016 volvió a los escenarios junto a Fórmula Abierta.