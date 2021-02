Uno de los momentos más épicos de la Resistencia en lo que va de año es, sin lugar a dudas, la visita de Omar Montes y el regalo tan especial que le dio a Broncano: la muñeca de Cantora. Después de esta entrevista, mucho se ha especulado sobre el verdadero origen del juguete: ¿es realmente la muñeca de la Pantoja? ¿La robó Omar de Cantora? Auténtica o no, está dando mucho que hablar. El programa con Omar como invitado está siendo uno de los más vistos con casi 3 millones y medio de views en Youtube, cifra récord y sabemos que no es solo mérito de la muñeca. Ahora, tenemos un nuevo capítulo en esta historia: la aparición de Anabel Pantoja entre el público del programa.

La sobrina de la Pantoja se encontraba viendo el programa en su butaca del teatro, dónde se graba La Resistencia, con todas las medidas de seguridad pertinentes, cuando Jaime Caravaca advirtió a Broncano de su presencia. No sabemos si estaba pactado o no, pero sí que dio para un par de bromas sobre el asunto. Jaime se arrancó con una imitación del gran Sabina y dijo: "También tenemos para que la cosa no se quede coja a la sobrina de la Pantoja", a la vez que la cámara enfocaba a la susodicha. "Y para no fallar a las tradiciones, ha vuelto a venir otra de La isla de las Tentaciones", rimaba el cómico. Y es que junto a Anabel se encontraba su amiga Susana Molina, ex concursante de La isla de las tentaciones.

“Ya puede venir la mismísima Pantoja que esa muñeca es un regalo y ahí se queda. #LaResistencia pic.twitter.com/fy9tvAgI4n“ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 24, 2021

Un incrédulo Broncano expresó: "¿Esto es real todo?", a lo que Caravaca respondió: "la sobrina de la Pantoja, Telecinco is in da house, David. Ya están aquí". A lo que el presentador refiriéndose a la muñeca que le había regalado Omar Montes hace tres semanas, gritó: "¿No vendrás a por esto? ¡Esto es mío!".

Broncano agarró la muñeca con fuerza y exclamó: "Dile a tu tía que la hubiese cuidado". Acto seguido, micrófono en mano, Anabel tenía su réplica: "Ten cuidado que como te des la vuelta, a lo mejor desaparece". Y añadió: "Vengo a por ella, no a ver el programa. Vengo a recuperarla". Entonces Broncano preguntó: "¿pero qué relación tienes con esa señora? Grison, sin poder evitarlo, le espetó: "siendo sobrina, será su tía". Algo evidente, aunque la pregunta de Broncano iba más por si tenían o no una relación estrecha. Para concluir el presentador le lanzó el siguiente ofrecimiento: "dile a tu tía que cuando quiera aquí tiene sitio para venir de público y ver el programa".