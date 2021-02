El 14 de febrero llega San Valentín y en Playztrends no queremos que te quedes sin la playlist perfecta para tu cita. ¿Qué mejor que unos temazos de rap y trap para el Dia del Amor y la Amistad? Desde los gemelos Ayax y Prok hasta el freestyler Blon, pasando por la poeta y leyenda Gata Cattana y el rapero Denom, entre muchos otros; te traemos una selección de algunos de los temas más bonitos y sinceros del hiphop y el trap en español, ya sea para que le pongas banda sonora a tu quedada romántica o para que le dediques unos versos a esa persona que tanto quieres.

Blon - "Vértigo" "Eres aventura y destino,

partitura y pergamino

esculturura, armadura y camino

la mano que me salvo cuando todo esta perdido".

Ayax - "Mi Musa" "Besé sus labios, era tan cálidos

como la mañana de un verano en el trópico,

¡qué musa tan preciosa!, pensé yo,

con ella hasta mi prosa sería la de un Dios.

Mi alma un albatros en la cúpula celeste

Musa venida del este".

Gata Cattana - "Mi negra" "Qué tendrá mi negra, qué tendrá mi negra,

que me gusta su café, me gusta como lo cuela.

Baila mi negrita samba y se agita al son cuando taconea,

Se suelta el pelo, se sube y baja, se viene y va como la marea".

Juancho Marqués - "Love" "Me gusta más hablar con la piel,

me gusta en tu boca el cigarro de después,

me gusta jugarte de la cabeza hasta los pies,

me gusta ponerte la vida contra la pared".

Denom - "Solo pienso en ti" "Sé que me has mirao' mientras bailabas

y ahora cuando salgo solo pienso en ti...

yo que no quería pensar en nada,

que sin nadie me creía feliz".

Dollar y Rels B - "Por siempre" "Y yo me acordaré

si te quedas con lo mío junto a mí,

no te fallaré.

Si necesitas algo de mí

yo te lo daré,

pide todo lo que quieras pedir,

ahora y siempre".

Sharif & Hazhe - "Carta a un amigo" "Lo primero, que sepas que puedes contar conmigo

cuando estés solo y te haga falta un buen amigo.

Siempre que te duela el corazón como un castigo

te digo que puedes contar conmigo".

Nach y Shuga Wuga - "Amor libre" "Treparé por tu espalda hasta llegar a tu cuello

para acariciar tu oído y definirte lo más bello.

Todos tus detalles, todos tus destellos

son astros en el cielo y no puedo vivir sin ellos".

Rapsusklei - "Te quiero" "Te tengo en el cajón de los recuerdos, también el de los olvidos

en el de los sueños rotos y el de los sueños cumplidos".

SFDK y Alberto Gambino - "Ella" "Ella siempre está si la tengo que encontrar;

Ella es todo lo que sé, es ella;

Ella me enseñado a vivir, a soñar, ella me hace avanzar, es ella;

Ella es para mí lo mismo que para ti,

Ella se deja compartir, ella es tan real

que no la puedes ni tocar, solo te deja bailar, es ella".

Mala Rodríguez - "Superbalada" "Una gota más de mi sangre, podría,

y debería servir para quitarte el hambre".

Recycled y Aleesha - "Angelito" "Cada noche tú me diste lo mejor

y yo no lo vi hasta que un día se marchó.

Ya busqué en otra piel tu calor,

nada que ver con lo que teníamos tú y yo".

Hard GZ - "Love" "Y tú, tú que me quitaste Galicia,

que me quitaste el miedo a las alturas,

que me quitaste las dudas,

si hago música, que sea música desnuda".

Kaze - "A su lado" "Me tiene tan loco que

tengo que tenerla aquí a mi vera para ver a todo lo que murió renacer".

Kidd Keo - "Moon Talk" "Quiero dormir contigo,

mucho tiempo estando perdido,

está mi boca y tu ombligo,

estoy pa' ti, te lo digo".