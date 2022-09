Aquesta tardor... la cosa Va de Verd amb María Gómez

Feia molt de temps que volíem tenir un programa així, i la pandèmia i el confinament ens ho han posat fàcil. Quan estàvem tancats a les nostres cases, molts i moltes de nosaltres vam sentir una imperiosa necessitat de verd, de plantes, de natura (per no dir d’espais oberts). D’aquesta necessitat i de l'amor per la natura neix Va de verd!

De la mà de María Gómez i dels nostres "molys" descobrirem cada setmana trucs i consells per cuidar les nostres plantes.