Todo puede suceder - Temporada 2 - Episodio 24

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) VO

Consciente de que la juventud de Marco supone una barrera inquebrantable en su relación, Sara no está dispuesta a considerar la oportunidad laboral que le surge a su novio en París. A poco tiempo de la recogida de Dimitri, Giulia se ve en una encrucijada y obligada a escoger. Ambra inventa una excusa para no acompañar a Renato en un viaje. Cuando Thony hace ver a Carlo que, mientras él siga enamorado de Feven, ella solo será su segundo plato, deciden finalizar su relación sentimental. Influido por Alessandro, Stefano sacrifica su amor por Federica, rompiendo con ella, para que no desaproveche su oportunidad de estudiar en Inglaterra. Aunque Max se siente rechazado en el colegio debido a su Asperger, logrará refugiarse en un nuevo amigo. Robel pasa una noche de acampada con sus padres. Ambra y Giovanni se reencuentran en un concierto.