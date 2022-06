A noite de San Xoán chega coa espectativa de recuperar o ambiente lúdico habitual previo á pandemia, e cos mercados ben abastecidos de sardiñas, aos prezos máis accesibles dos últimos anos. // As medidas da loita contra os incendios deste ano inclúen una iniciativa novidosa. E a programación de charlas de expertos nas parroquias identificadas como as de maior actividade incendiaria, para aumentar a colaboración cidadá e concienciación sobre os danos do lume. // Comezan as rebaixas de verán. A maioría de firmas e centros comerciais adiantan a hoxe os descontos estivais, sen agardar ao mes de xullo. Un respiro en plena escalada de prezos. // Na Coruña tamén concerto esta noite de Alejandro Sanz Tras dous anos de espera o cantante madrileño volve ao Coliseum, desta vez coa súa xira "Sanz en vivo".23-06-2022