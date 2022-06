Seis traballadores resultaron feridos e trasladados ao Hospital Clínico, dos que dous están graves no accidente ocorrido no Monte do Gozo, onde una estructura metálica caeu sobre o escenario principal do festival Son do Camiño cando estaba a ser instalado. // A pique de comenzar en Sanxenxo a regata rei Juan Carlos I, con tempo favorable e boa ocupación, anque sen a esperada presencia do emérito. // En Lugo decenas de traballadoras inmigrantes denuncian unha rede de explotación laboral baixo a fachada dunha empresa de coidados a persoas con dependencia. // O concello ourensán de Xunqueira de Ambía acolle por segundo ano consecutivo a celebración do Festival Camiñartes, un encontro artístico arredor do camiño de Santiago. // 10-06-22