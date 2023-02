Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 22-02-2023 | RTVE Play

As mariscadoras alertan da perda de máis da metade da ameixa na Ríade Arusa, nun fenómeno do que non recordan precedentes e que ameaza a sua viabilidade. // Os bufetes de avogados acumulan traballo pendente a causa da folga de letrados xudiciais, que, de seguir, podería afectar, din, ata a celebración das eleccións municipais. // O Viaducto do Castro, na A-6, deberá ser demolido e reconstruído integramente, incluidos os piares. Así o confirmou o ministerio de Transportes. A Xunta advirte de que a obra suporá un atraso nos prazos para a reapertura. // O trovador Martín Codax é a figura á que rende homenaxe este ano a Academia de Belas Artes, como símbolo da cultura medieval galega. 22-02-2023