Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 08-02-2023 | RTVE Play

Ence anuncia novos investimentos en Pontevedra, unha vez que o Tribunal Supremo avala a sua permanencia nos terreos da Ría. Os traballadores reclaman unha fábrica de papel para pechar o ciclo produtivo. // A Xunta pon en marcha unha bolsa de persoal voluntario para cubrir gardas nos PAC que teñen ata un 20 por cento de vacantes. Os profesionais que se apunten serán compensados cunha remuneración por horas extras de ata 5.000 euros brutos ao mes. // Dende medir a presión arterial a facer un electrocardiograma. A asistencia sanitaria por videoconferencia está xa dispoñible para as embarcacións civis de altura. // Alumnas ucraínas do Conservatorio de Música de Vigo dan un concerto para visibilizar a situación do seu país e buscar un futuro para o próximo curso. 09-02-2023