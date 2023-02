Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 22-02-2023 | RTVE Play

A morte masiva do marisco afecta tamén aos bancos da Ría de Arousa. As mariscadoras alertan da perda de máis da metade da ameixa, nun fenómeno do que non se recordan precedentes. // O sector da pesca do arrastre rexeita a proposta da Comisión Europea de reducir as zonas de actividade, plan que cada Estado terá que aplicar nas súas augas. As frotas de Ribeira, Celeiro e Vigo son das máis afectadas // Os GUNS N'ROSES actuarán por primeira vez en Galicia. Será o 12 de xuño no estadio de Balaídos, en Vigo. 22-02-2023