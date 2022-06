Accidente no Monte do Gozo, en Santiago. Unha gran estructura metálica caeu sobre o escenario do festival Son do Camiño que estaba a ser instalado. Hai varios traballadores feridos, que foron xa trasladados ao HOspital Clínico. // Os prezos repuntan ata o 9´6 por cento no mes de maio, en Galicia. Cos carburantes e a alimentación son os protagonistas das maiores subas. Son cinco décimas máis que o IPC do mes anterior e case un punto por riba da media do conxunto de España. // A responsable da política económica do Goberno, Nadia Calviño, está en Galicia para manter un almorzo co presidente da Xunta e tratar sobre o reparto dos fondos de recuperación. // Regresa á Coruña o movemento Acampa pola paz, en defensa dos Dereitos humanos e do dereito a Refuxio, cun renovado protagonismo pola guerra en Ucraína. 10-06-22