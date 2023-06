Los vecinos de Krivói Rog recogen sus cosas

Los bomberos han permitido entrar a TVE unos segundos a lo que queda del bloque de apartamentos que Rusia ha atacado esta noche con misiles. Entre cascotes, con las ventanas y las puertas reventadas, dos mujeres están haciendo las maletas. "No queremos que Putin nos libere, no queremos a los rusos. Queremos a Putin muerto y a sus tropas también. Todo el mundo debe ver esto" dice una de ellas. Fuera, entre los coches calcinados, otra vecina nos cuenta que está aturdida, pero que no está herida. "Cuando se produjo la explosión, pronto apareció la policía para sacarnos. Ahora me han dejado entrar a por algunas cosas", relata.