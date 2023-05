'Tocar tierra', una biografía vegetal de Leticia Rodríguez

Leticia Rodríguez de la Fuente tenía 10 años cuando su padre, Félix Rodríguez de la Fuente, murió en un accidente de avioneta. Durante años, estuvo alejada de lo que más le gustaba, las flores, pero hace un tiempo decidió dedicarse en cuerpo y alma a la naturaleza, igual que hacía su padre. "Tocar tierra" es su primer libro y en él mezcla sus conocimientos de botánica y jardinería con la historia de su propia vida. "He muerto y he resucitado, con las cenizas, un arbol he plantado su fruto a dado.." El árbol del que habla en su canción Enrique Urquijo está presente en el libro "Tocar tierra", las memorias vegetales de Leticia Rodriguez de la Fuente, jardinera florista y horticultora en cuyo corazón el trauma estaba vinculado directamente con la naturaleza. "El libro es fotosíntesis entre botánica y sentimientos. Y a medida que yo iba escribiendo me iba dando cuenta de cosas de las que no era consciente" ha asegurado Leticia. "Y una de ellas es que efectivamente me alejé de mí. Yo he vivido muchos años en un estado de desconexión absoluto. He vuelto a conectar con esa Leticia que estaba en un limbo para no sufrir. Ahora he vuelto a casa, a esa Leticia qu eestaba en un limbo para no sufrir. Te conviertes en otra persona y tiras para adelante" ha contado Leticia.