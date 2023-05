Telediario 1: Barbadás, a tres kilómetros de Orense y sin conexión a internet | RTVE Play

A tres kilómetros de Ourense los vecinos de Barbadás no tienen internet ni cobertura. Denuncian que pagan la conexión, unos 100 euros al mes y, sin embargo, no tienen servicios mínimos. La falta de postes y de inversión hace que los negocios en esta zona, no sean viables.

En este pueblo de Barbadás, no se puede teletrabajar desde hace años porque la cobertura de internet es casi nula. Luis Romero es abogado y ha asegurado que "la poca cobertura que tengo en casa, me la proporciona la red de wifi inalámbrica que he contratado con una operadora de telefónía móvil".

Una de sus hijas estudia segundo de bachillerato. No puede recibir clases online porque la cobertura de la red wifi es muy débil e inestable. Mejora algo cuando usa la tablet con los datos de su teléfono, pero "sólo puedo hacer trabajos con documentos de menos de cien megas", ha afirmado el letrado.

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, ha asegurado que "dentro de un mes podrían empezar las obras para dotarla de banda ancha". Los vecinos esperan que no solo sea una promesa electoral.