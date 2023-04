Sin agua, el campo se asfixia, y las confederaciones hidrográficas han tenido que adelantar desembalses puntuales para cubrir riegos de emergencia, y salvar cultivos a punto de secarse, o preparar la tierra para nuevas plantaciones. "Sobre todo los frutales que llevan ya dos meses sin recibir agua. Los tomates tempranos que tenemos que empezar la campaña. También algún cereal, que se podía salvar", ha asegurado el Presidente de la Comunidad de Usuarios del canal de Orellana, Badajoz. Los agricultores de esta zona sólo han podido regar 72 horas y han priorizado los cultivos permanentes. "Si no tuviéramos el agua disponible ahora mismo para poder regar, no podríamos plantar. Estaríamos paralizados completamente", ha indicado Antonio Pizarro, agricultor. Un riego de 'doble filo'. Si no llueve, podrían no tener agua para todo el ciclo.