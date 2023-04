El reguetón se cuela en la biblioteca del Congreso de EE.UU. con 'Gasolina¡ de Daddy Yankee

El reguetón ha llegado a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. La canción 'Gasolina', del puertorriqueño Daddy Yankee, ha entrado en el registro sonoro que la biblioteca más grande del mundo guarda para la posteridad.

La institución ha anunciado la incorporación de 25 audios, entre los que se encuentran 'Like a virgin', de Madonna, 'All I want for Christmas', de Mariah Carey', y la canción 'Imagine', de John Lennon.

FOTO: EFE/ Ernesto Guzmán