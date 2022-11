Taylor Swift triunfa en los Europe Music Award, con cuatro premios

La estadounidense Taylor Swift se ha convertido en la gran triunfadora de la última edición de los Europe Music Award (EMA) de MTV al lograr cuatro premios, entre los que destaca al de 'Mejor Artista', en una gala que se ha celebrado este domingo desde el PSD Bank Dome de Düsseldorf (Alemania). En concreto, la cantante se ha alzado con los galardones en la categoría de 'Mejor Artista', 'Mejor Artista Pop', 'Mejor Vídeo' y 'Mejor Vídeo Largo', por la canción 'All Too Well'.

Frente a todo pronóstico, Taylor se presentó por sorpresa en la ceremonia para recoger los premios y agradecer a sus seguidores el apoyo que le ha llevado a coronarse en los EMA frente a otras artistas con las que compartía categorías, como Adele, Beyoncé, Harry Styles o Rosalía, quien se ha ido de vacío pese a contar con cinco nominaciones.