Barça y Betis, en busca de un billete para la final de la Supercopa

Ocho meses después de conquistar la Copa del Rey, el Betis afronta las semifinales de la Supercopa de España en una competición que nunca han ganado. El Barcelona, favorito en el choque de hoy, no gana esta competición desde 2018 con Valverde al frente. "Si no gano títulos este año me vais a matar", decía Xavi en rueda de prensa. "Vamos a ir a por el partido desde el minuto uno", comentaba Pellegrini.