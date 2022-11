Podemos denuncia una "campaña política" contra el feminismo

La ley del 'solo sí es sí' sigue centrando la polémica política. PP y VOX han subido el tono contra el Gobierno y Podemos ha denunciado una campaña que, más allá de la ministra Montero, va en contra del feminismo. Podemos ha insistido en defender esta ley y al recalcar que no necesita modificación, puesto que ya existe una disposición en Derecho que implica que, una condena previa a una nueva ley, no se modificará si dicha condena tiene cabida en la ley nueva, como a su juicio es el caso. Y ha dicho que no se puede pronunciar sobre posibles modificaciones hasta que los partidos no concreten qué es lo que quieren cambiar.

FOTO: EFE/JAVIER LIZÓN