"Yo no tengo vacaciones este año, es lo que hay". Es la situación que vive uno de cada cuatro trabajadores que este año no podrá irse de vacaciones. "No hay un duro", lamentan. Según la Confederación Europea de Sindicatos, España es el séptimo país de la Unión Europea donde más ha aumentado el número de trabajadores que no se pueden permitir ir con sus familias de veraneo.

FOTO: GETTY