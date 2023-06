Elecciones 23J: Sánchez propone a Feijóo seis cara a cara

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este lunes celebrar un cara a cara semanal con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, desde la próxima semana y hasta las elecciones del 23 de julio. Serían seis encuentros en total, teniendo en cuenta los cuatro propuestos por los principales grupos de comunicación -RTVE, Mediaset, Atresmedia y Prisa- y otros dos de nueva creación. La principal novedad radicaría en que estos debates se distribuirían durante seis semanas y no se concentrarían únicamente durante la campaña electoral. Tras conocer la propuesta, desde el PP ya han anunciado que no acudirán porque “España no está para excentricidades".