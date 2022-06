Telediario 1 Reino Unido apueba la extradición de Assange a EE.UU. Reino Unido apueba la extradición de Assange a EE.UU. 00:01:29 Recomendado para mayores de 7 años

Reino Unido apueba la extradición de Assange a EE.UU. Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis El Gobierno británico ha aprobado la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde le acusan de espionaje. A Assange le persigue Washington desde que su web publicó miles de documentos secretos de sus diplomáticos y militares, entre otros un vídeo de una matanza de 12 civiles en Irak, a los que el Pentágono trató de incriminar como terroristas. Dos de ellos eran periodistas. La mujer del fundador de Wikileaks afirma que la decisión sobre Assange es política y van a combatirla hasta conseguir su libertad. FOTO: AP Photo/Matt Dunham, File) Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

