La época de rebajas ha sido por tradición un momento de aumento en las ventas para muchos comercios, sobre todo de ropa y calzado. Sin embargo, el escenario ya no es el mismo y los comerciantes aseguran que ya hacen tanto negocio en estas fechas, y los clientes no encuentran tantas ofertas. Aunque han aumentado las ventas con respecto al año pasado, todavía no se recuperan cifras previas a la pandemia debido a la incertidumbre económica.

Foto: GETTY