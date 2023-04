Comienza a implantarse en España la propina 'a la americana'

¿Qué les parece que un restaurante les pida dejar un porcentaje como propina al estilo americano? ¿Es sinónimo de salarios precarios? Ya hay restaurantes en España que lo hacen: la cuenta incluye entre el 5 y el 10% del importe total, pero solo como sugerencia. No obliga a dejar nada. En un restaurante de Barcelona llevan desde agosto aplicando esta práctica tan habitual en Estados Unidos para incentivar las propinas. En la cuenta sugieren a los comensales el extra que pueden abonar. A algunos clientes les parece bien: "Es una forma de incentivarlo realmente, porque mucha gente a veces no piensa en este tema". A otros, no tanto: "No es incentivar, es más bien apretar al cliente a que deje propina".