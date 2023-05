Los partidos tratan de atraer el voto a pocos días de las elecciones del 28M

En la recta final de la campaña los socialistas piden concentrar el voto de izquierdas en torno al PSOE para seguir avanzando, dicen, en políticas progresistas como la de la ley de Paridad. Desde Jerez, Pedro Sánchez ha criticado el optimismo del PP. “El PSOE va a ser primera fuerza política en Andalucía y volverá a ser primera fuerza en España", ha dicho.

En Madrid, Núñez Feijóo ha vuelto a lanzar uno de sus mensajes estrella en esta campaña: “Lo importante no es gobernar a cualquier precio”. Y defiende una política de pactos que no sea sectaria y no se limite a jugar "en corto". "No puedes fracturar la sociedad. No dividir a la gente", ha afirmado.

Por su parte, Ciudadanos cree que si el PP lo necesita, pactará con Vox. Hoy, desde Huelva, la formación naranja ha criticado la ineficiencia de los dos grandes partidos por no encontrar una solución para Doñana.