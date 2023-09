Olvidan a un niño con autismo en un autobús escolar en Leganés

En Madrid, la Consejería de Educación investiga el olvido de un niño en un autobús escolar, que apareció deambulando a diez kilómetros de su colegio. El niño tiene un trastorno del espectro autista y, en el trayecto desde casa, se quedó dormido. Ni la monitora ni la conductora se dieron cuenta y se quedó en el microbús hasta las cocheras en Alcorcón. Se despertó, alguien le abrió la puerta y estuvo deambulando hasta que llegó a un supermercado.

Los padres del colegio están preocupados, no confían más en la empresa de transportes y piden responsabilidades al colegio y a la Comunidad de Madrid.

Fuentes jurídicas explican que en estos casos no suele haber delito porque no hay mala intención, es un descuido. Pero si se demuestran lesiones, puede haber consecuencias por la vía civil.