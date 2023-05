Esta no es una aventura más: no partía de cero. "Breath of the Wild", la entrega anterior de Zelda, es uno de los videojuegos mejor valorados de todos los tiempos. "Estaría mintiendo si te dijese que no hemos sentido presión, pero la emoción de crear algo nuevo ha sido aún más fuerte", explica a TVE Hidemaro Fujibatashi, director de la nueva versión. Hasta hoy poco se sabía de la historia: transcurre al poco de terminar la anterior, Link, el protagonista, es más poderoso y tiene más opciones para resolver problemas y perseguir su meta por tierra, mar y aire.