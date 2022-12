Goya 2023: 'As bestas' y 'Modelo 77' lideran las nominaciones y se citan con 'Alcarràs'

As Bestas, de Rodrigo Soroyen, y Modelo 77, de Alberto Rodríguez, lideran las nominaciones a los Premios Goya con 17 y 16 candidaturas respectivamente, tras el anuncio realizado en la Academia de Cine de Madrid. Competirán por el Goya a mejor película con Alcarràs, de Carla Simón, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y La maternal, de Pilar Palomero: las tres, como As bestas, cuentan con la participación de RTVE en la producción.

[LISTADO COMPLETO DE NOMINADOS A LOS GOYA 2023]

Aunque As bestas y Modelo 77 dominen numéricamente las nominaciones, el duelo para la gala de Sevilla (donde tendrá lugar la ceremonia el próximo 11 de febrero) será, a priori, el de As bestas con Alcarràs, que sale reforzada del anuncio con un total de 11 nominaciones y con tres sus actores no profesionales reconocidos en las categorías de intérpretes revelación. Alcarràs ganó en Festival de Berlín, fue seleccionada por los académicos para representar a España en los Oscar y Carla Simón, de hecho, se encuentra en Los Ángeles en plena campaña previa.