Nadal: "Mi intención es jugar en Wimbledon, Canadá y US Open" Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis El tenista español Rafa Nadal ha anunciado su intención de "participar en Wimbledon, descansar, acudir al Masters 1000 de Canadá y participar en el US Open". Así lo ha confirmado en un acto en el Santa Ponsa, sede del Mallorca Championship organizado por la ATP. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

