Muere Jerry Lee Lewis, leyenda del rock and roll, a los 87 años

Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll y una de las figuras más famosas de la música popular, ha fallecido a los 87 años, según ha informado su agente. Sus canciones, con éxitos como "Great Balls of Fire" y su enérgica manera de tocar el piano auparon al rock and roll como la música pop estadounidense dominante de la década de 1950.

Aunque la causa del fallecimiento se desconoce, el músico tenía varios problemas de salud desde 2019 tras sufrir un derrame cerebral que le obligó a cancelar todos sus conciertos y apariciones públicas.