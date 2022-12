Luis Enrique, el líder de una selección decepcionante

"Claro que soy un líder", decía Luis Enrique, seleccionador español antes de empezar el torneo. "Un entrendor con personalidad como yo influye a los jugadores", señalaba. "Todos los jugadores han hecho lo que les he pedido al 100% y he escogido los tres primeros lanzadores". "El castigo que tengo es no haber podido sacar más tiempo a Sarabia", decía.