Louis Tomlinson homenajea al pop británico de los 90

Louis Tomlinson, exmiembro de One Direction, sigue sumando fans desde que lanzó su carrera en solitario. Ahora publica su segundo disco Faith in the future, lleno de optimismo y en el que reflexiona sobre la fama. "El álbum está repleto de esperanza, por eso pensé en un título así. Trato de ser optimista en la vida de todos modos", explica en una entrevista con TVE.



Un disco optimista en el que Tomlinson apuesta claramente por el directo: "Mi parte favorita es hacer conciertos. Eso de tener a los fans en medio de esa energía, cada show es increíble, es un disco que te aporta eso".