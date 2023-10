Murcia: los forenses trabajan en la identificación de las víctimas del incendio

En Murcia, sigue el trabajo de los forenses para identificar a las víctimas del incendio en la discoteca de este fin de semana. No está siendo fácil. Ya se conocen las identidades de cinco de los fallecidos. Los familiares de los otros ocho están acudiendo este lunes por la mañana a comisaría para entregar muestras de ADN.

Además, según el delegado del Gobierno, todavía hay una persona desaparecida, no se ha conseguido contactar con ella, aunque en principio no se ha encontrado en la discoteca y ya se ha peinado la zona. Tampoco se ha podido empezar la investigación técnica. Foto: Edu Botella / Europa Press