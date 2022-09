Ucrania improvisa hospitales para atender a civiles heridos de metralla

Los soldados rusos aun ocupan una buena parte del territorio y los combates continúan a las puertas del Donbás, donde un grupo de militares en un pequeño hospital donde atienden sobre todo a heridos de metralla.

Julia ha venido con sus dos hijas y cuenta su historia a TVE. Los ataques han alcanzado su casa y a la más pequeña de la familia le atienden en una camilla.

De momento no se determina la gravedad de su estado. Julia y su otra hija esperan también para ser atendidas. Sus rostros reflejan dolor por fuera y por dentro. "No tenemos ni coche ni dinero. No hemos podido salir de aquí", se lamenta.

El hospital es modesto con solo seis médicos y algunos voluntarios. Además, este martes es un día especial porque ha llegado un grupo de soldados que cantan y cuyo objetivo es básicamente repartir motivación y un poco de alegría.

"Estamos haciendo esto desde hace tres o cuatro meses. Vamos a los hospitales de la línea del frente y lo hacemos para ayudar a la gente", dice Sasha. La música una vez más despierta sonrisas, aunque todos saben que ahí fuera la guerra sigue su curso.