El Gobierno ha vuelto hoy a hacer un llamamiento a los partidos para que apoyen el decreto con las medidas para ahorrar energía que se vota el jueves en el Congreso. Todavía no tiene atados los apoyos necesarios para sacarlo adelante. El PP no se mueve del no y los socios habituales del Ejecutivo no revelan, de momento, el sentido de su voto.