El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló anoche sobre el frustrado fichaje de Mbappé y denunció que el jugador recibió presiones. En ese sentido también arropó a su homólogo del Barça, Joan Laporta, y criticó las presiones que, según Pérez, recibe de LaLiga.

"Unas veces dice que no y otras que sí. Déjenles hacer, no les condicione. El Barça es con el Real Madrid los dos mejores equipos del mundo y condicionarles en un fichaje me parece un absurdo y presionarle mucho más", afirmó.

Por su parte, el organismo que preside Javier Tebas respondió con un comunicado en el que lamenta que Pérez, "ponga en duda la capacidad y autonomía de decisión del resto de presidentes y gestores de los clubes de LaLiga" y mantuvo que en ningún momento ha presionado al del Barcelona, Joan Laporta, para que se adhiriese al proyecto Impulso.